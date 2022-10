per Mail teilen

Nur einen Tag nach dem Rücktritt von Innenminister Roger Lewentz wurde mit Michael Ebling sein Nachfolger vereidigt. Die politische Strategie der Landesregierung ist klar: So schnell wie möglich wieder in ruhigeres Fahrwasser kommen. Ob das gelingt, ist nicht sicher, denn die Opposition wird weitere kritische Fragen stellen. Rückt jetzt die Ministerpräsidentin stärker in den Fokus?