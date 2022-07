In der Flutnacht im Ahrtal wurde das Wohnhaus der Lebenshilfe Sinzig überflutet und 12 Menschen mit Beeinträchtigung starben. Die überlebenden Bewohner sind in andere Einrichtungen verteilt und suchen ein neues Zuhause. Doch der Standort, der in Sinzig in Frage käme, ist begehrt. Auch die Feuerwehr Sinzig möchte dort ihre neue Einsatzzentrale errichten.