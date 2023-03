In den vergangenen Jahren haben rechte Netzwerke sich des Öfteren Veranstaltungsorte im Westerwald gesucht, zum Beispiel in der Fassfabrik in Hachenburg. Nun sollen auch in einem Gasthof im Kreis Altenkirchen Treffen von Reichsbürgern, Esoterikern und Rechtsextremen stattgefunden haben. Warum ist der Westerwald für die völkisch-nationale Szene so beliebt?