Die Nord-Süd-Verbindung der A1 führt von der Ostsee bis zur französischen Grenze. Sie ist eine der wichtigsten Autobahnen in der gesamten Republik - und noch hat sie eine Lücke, die sich auch in Rheinland-Pfalz befindet. Wie geht es weiter mit dem schon jahrelang verzögerten Lückenschluss der A1 in der Eifel, auf den so viele Menschen in den Eifel-Dörfern warten?