Seit Jahren mangelt es in Rheinland-Pfalz an rund 2500 LKW-Parkplätzen - vor allem entlang der Autobahnen. Neben der bestehenden Raststätte Koblenz-Metternich direkt an der A61 könnten nun wenigstens 50 neue Stellplätze entstehen. Doch die Stadt Koblenz-Rübenach erteilt keine Baugenehmigung.