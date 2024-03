Gemeinschaftliches Wohnen im Alter: Mathias Sadowski und seine Frau Gudrun haben sich einen Wunsch erfüllt: Sie haben 200 Quadratmeter eingetauscht gegen eine kleinere Wohnung in der „Wohnerei“ in Kusel. Das Neun-Parteien-Haus ist eines von mehreren solcher Projekte in Rheinland-Pfalz, die vor allem einen Zweck haben: im Alter nicht allein zu sein.