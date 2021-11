Vom eitel Sonnenschein, den die Ampel-Koalitionäre verbreiten wollten, ist nicht viel geblieben. Dunkle Wolken zogen zuerst beim Thema Klimaschutz auf - das Kernthema der Grünen, bei dem sie schon in der Sondierungsphase große Zugeständnisse machten. Und nun sorgten die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie für Gewitterstimmung. Beispiel Impfpflicht: FDP-Chef Lindner und seine Bundestagsfraktion zeigen sich kritisch gegenüber einer Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen, Grüne dagegen offen, die SPD fordert sie. Bei Klimaaktivisten, der grünen Jugend und auch bei so manchem Liberalen im Land kommt das alles nicht gut an, zeigt Enno Osburg. mehr...