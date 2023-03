Besonders viele ältere Menschen haben Angst vor möglichen negativen Folgen einer Vollnarkose. Das Risiko steige mit dem Alter und der Dauer des Eingriffs, so der Chefanästhesist der BG-Unfallklinik in Frankfurt, Thorsten Steinfeld. Die Regionalanästhesie größerer Körperzonen sei da sehr viel risikoärmer. Tatsächlich gehen inzwischen auch in Rheinland-Pfalz viele Kliniken diesen Weg.