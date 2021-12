Es ist bereits der zweite Heilige Abend in der Corona-Krise. Die meisten Bürger sind doppelt geimpft, aber die Probleme sind geblieben. Das fängt schon an bei der Gästeliste. Auch in Rheinland-Pfalz fragen sich viele, ob sie es wagen sollen mit den Großeltern oder vorerkrankten Verwandten gemeinsam zu feiern. Gerade Großfamilien brauchen für ihre Schutzmaßnahmen regelrechte Management-Pläne, wenn sie an den Weihnachtstagen zusammenkommen wollen. Bei den Wagners in Essenheim sind das insgesamt 10 Kinder und 8 Erwachsene, die gemeinsam auf dem Weingut leben. Die "Zur Sache"-Reporter Meike Gehlsen und Oliver Böhm wollten wissen, wie Familien ein sicheres Weihnachten können? mehr...