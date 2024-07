per Mail teilen

Überall fehlen Wohnung, doch immer mehr Bürogebäude stehen wegen Homeoffice leer. Die Idee: Bürogebäude in Wohnhäuser umwandeln. Eine Nutzungsänderung ist aufwändig. Doch nach Meinung von Experten könnten so in Deutschland zehntausende zusätzliche Wohnungen geschaffen werden. Ein Beispiel aus Koblenz.