per Mail teilen

Gordon Schnieder will nach der nächsten Landtagswahl Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz werden. Wer ist der CDU-Politiker aus der Eifel, welchen Politik-Stil pflegt er und mit welchen Themen will er punkten? Und: Trauen ihm die Menschen in Rheinland-Pfalz das Amt zu?