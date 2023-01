Große börsennotierte Konzerne drängen in den deutschen Pflegemarkt. Die beiden französischen Konzerne Orpea und Korian zählen zu den Marktführern in Deutschland und betreiben auch Seniorenheime in Rheinland-Pfalz. Orpea wird in Frankreich vorgeworfen, sein Streben nach Gewinnmaximierung gehe zu Lasten der Beschäftigten und Heimbewohner. Die Gewerkschaft ver.di warnt, die Pflege Börsenunternehmen zu überlassen.