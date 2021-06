In den vergangenen Monaten ging es für die Grünen nur in eine Richtung: steil nach oben. In Umfragen lag die Ökopartei vor der CDU, Annalena Baerbock war auf einmal die beliebteste Politikerin überhaupt und sogar das Kanzleramt schien vielen in der Partei schon zum Greifen nah. Doch bleibt das so bis zur Bundestagswahl? Am Wochenende treffen sich die Grünen digital zu ihrem Bundesparteitag. Es geht ums Programm für die nächsten Jahre, über 3.000 Änderungsanträge liegen schon vor. Und es geht um die Spitzenkandidatin Annalena Baerbock. mehr...