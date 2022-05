Es ist die größte Katastrophe in der Geschichte von Rheinland-Pfalz: Unvorstellbare Regenmengen führten vergangenen Juli zur größten Naturkatastrophe in der Geschichte von Rheinland-Pfalz geführt. 134 Menschen sind in den Fluten gestorben. Hochwasser hat es in Rheinland-Pfalz schon immer gegeben. Auch in den 80er und 90er Jahren gab es in Rheinland-Pfalz Hochwasser und Überflutungen und Proteste wegen zu laxer Warnungen. mehr...