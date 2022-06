In ländlichen Gebieten wie Rumbach in der Südwestpfalz gucken die Bürgerinnen und Bürger skeptisch auf das Entlastungspaket der Bundesregierung. Busse fahren hier selten. Am ehesten dürften noch die Pendler vom Tankrabatt profitieren. Nützt das Paket am Ende eher den Besserverdienern? mehr...