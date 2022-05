Der amtierende AfD-Landeschef von Rheinland Pfalz, Michael Frisch, tritt auf dem Parteitag am Wochenende nicht mehr an. Für sein Amt will dessen zweiter Stellvertreter Jan Bollinger kandidieren. Was der bevorstehende Wechsel an der Spitze des Landesvorbandes für den Kurs der AfD im Land bedeutet. mehr...