Mühlen; die Korn mahlen; sind im selten geworden; der Beruf des Müllers ist so gut wie ausgestorben. Doch was wurde aus den alten Mühlen; die in den vergangenen Jahren stillgelegt wurden? Manche sind noch in Familienhand; andere haben neue Besitzerinnen und Besitzer gefunden. Die Gebäude werden erhalten; gepflegt oder restauriert und unter kreativ genutzt. Die Mühlenbesitzer sind fasziniert von der jahrhundertealten Tradition; den Sagen und Mythen rund um das Müllerwesen und der unglaublichen Technik; die aus Getreide Mehl macht. Andere träumen davon; die vorhandene Technik wieder zum Laufen zu bringen.Die Reise durch Baden-Württemberg führt zu Mühlen und ihren Besitzerinnen und Besitzern; die ihren großen Traum leben.