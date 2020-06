"Das schadet uns nur selbst", sagt Ben Hodges, der Ex-Kommandeur aller US-Truppen in Europa zu den Abzugsplänen seines Präsidenten. In der Tat! Die Drehscheibe Ramstein und das größte US-Militärkrankenhaus in Landstuhl sind für die Vereinigten Staaten eminent wichtig. Die USA verteidigt in Rheinland-Pfalz auch sich selbst. Zur Sache Rheinland-Pfalz erklärt, was es damit auf sich hat. mehr...