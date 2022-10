per Mail teilen

Den Dammigbach bei Boppard kennen viele, die es in die Natur zieht. Und nun das: Dutzende Erlen am Bach wurden gefällt. Im nahen Naturschutzgebiet fielen Eichen, Büsche und Sträucher. Vom Umweltministerium heißt es, hier könne jetzt bis zur Bundesgartenschau 2029 eine Streuobstweise entstehen. Musste am Rhein tatsächlich geschützte Natur für die BUGA weichen?