Wo Waffen sind, da ist Gefahr. In Büchel in der Eifel, so Rüstungsexperten, sind die letzten 20 Atombomben auf deutschem Boden stationiert. Auf die Air Base in Spangdahlem wurden zwölf der weltweit modernsten Tarnkappenjets von den USA in die Eifel verlegt. Und die Air Base in Ramstein ist das Logistik-Drehkreuz des US-Militärs, wo seit Beginn des Ukraine-Krieges besonders viel Kriegsmaterial transportiert wird und Tausende zusätzlicher Soldaten angekommen sind. mehr...