Die Linke ohne Hoffnung? Der Landesverband nach dem Parteiaustritt von Melanie Wery-Sims

Nach den letzten Schlachten des Zweiten Weltkriegs in den Ardennen rückten US-Panzereinheiten und Infanterie durch die Eifel in Richtung Mosel vor. Noch bis Anfang März 1945 stellten sich ihnen Wehrmachtssoldaten in den Weg. Es gab in den Wäldern noch einmal viele Tote. Bei einem Starkregen wurde durch Zufall ein solcher Frontabschnitt nicht weit von Wittlich entdeckt. Jetzt werden hier große Mengen Munitionsreste und Kriegsschrott gefunden. mehr...