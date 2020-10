Diese Woche findet in Rheinland-Pfalz eines der größten bundesweiten Events mit Zuschauern in der Corona-Pandemie statt: 20.000 Menschen werden am Nürburgring beim "Großen Preis der Eifel" erwartet. Wie sehen die Sicherheitsvorkehrungen aus? Wo muss man Masken tragen? Polizei und Ordnungsämter in Rheinland-Pfalz kontrollieren diese Woche flächendeckend die Maskenpflicht. Denn manchen Bürgern erschließt sich nicht: Wann ist sie sinnvoll, wann nicht? So gilt für Schüler: Maske auf im Schulbus - Maske ab von der Bushaltestelle zur Schule - bis zum Klassenzimmer Maske auf - an der Schulbank Maske ab. mehr...