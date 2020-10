Vor etwa drei Wochen im Eifelkreis Bitburg-Prüm: Junge Menschen treffen sich, um zu feiern. In den Familien kommt es zu weiteren Ansteckungen. Mit den Feiern verteilt sich das Virus in den Dörfern, zunächst in der Verbandsgemeinde Prüm. Der Eifelkreis wird zur Corona-Risikozone. Die Verwaltung reagiert. Viele Veranstaltungen werden abgesagt, soziale Kontakte begrenzt. Doch das Virus erreicht immer mehr Dörfer. Auch in den angrenzenden Kreisen steht die Corona-Ampel inzwischen auf Rot. Hätte die Ausbreitung des Virus in der Eifel verhindert werden können? Haben sich die Menschen in den ländlichen Regionen zu sicher gefühlt? Und: Welche Einschränkungen kommen jetzt auf die Menschen zu? mehr...