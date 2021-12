2G Plus, die Unsicherheit durch hohe Inzidenzen und Impfdurchbrüche sowie die neue Virus-Variante treiben die Menschen zu den Teststellen. Doch diese können den Ansturm kaum stemmen. Die Landesregierung will jetzt mit neuen Testzentren gegensteuern. Die CDU-Opposition schlägt dagegen vor, auf die Testpflicht zu verzichten, wenn die Zweitimpfung noch keine sechs Monate her ist. mehr...