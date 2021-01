per Mail teilen

So wie das Klinikum in Ludwigshafen machen derzeit viele Kliniken und Pflegeheime die Impfquote ihrer Mitarbeiter öffentlich. Sie wollen klarstellen, dass bei Ihnen die Zahl der Ärzte und Pflegekräfte, die sich jetzt impfen lassen, sehr hoch ist. Denn seit bekannt geworden ist, dass auch in Rheinland-Pfalz einige Ärzte und Pflegemitarbeiter abwarten und erst mal keine Corona-Impfung wollen, wird über eine Impfpflicht für diese Berufsgruppen diskutiert.