"Das wird kein einfacher Gang werden", sagte die CDU-Landesvorsitzende Julia Klöckner vergangenen Freitag und sie fügte hinzu: "Die Grünen sind eine Herausforderung, und diese Herausforderung nehmen wir an." Nach der Niederlage bei der Landtagswahl konzentriert sich die CDU-Spitze in Rheinland-Pfalz auf die Bundestagswahl im September. Die Frage ist nur, wie geschlossen sie das tut. Die Kür des Kanzlerkandidaten riss Gräben in der Partei auf. Viele an der rheinland-pfälzischen Basis wollten Söder und bekommen jetzt Laschet. Julia Klöckner favorisierte Armin Laschet als Kanzlerkandidat. Und dann steht der Landesverband noch vor der großen Herausforderung, sich nach der krachenden Niederlage bei der Landtagswahl neu aufzustellen. Mit Spannung wird daher der Landesparteitag am Wochenende erwartet.