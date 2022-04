Menschen in Deutschland können im Verteidigungsfall kaum noch in Bunkern und Schutzräumen in Sicherheit gebracht werden. 2007 hatte die Bundesregierung entschieden, öffentliche Schutzräume aufzugeben. Jetzt rückt die Frage nach dem Schutz der Menschen wieder in den Fokus. Wie ist die Lage in Rheinland-Pfalz?