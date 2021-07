Für Pendler im Rhein-Main-Gebiet werden es nervige Monate auf der Autobahn: Durch die Sperrung der Salzbachtalbrücke brauchen sie teils erheblich länger. Überall im Land ächzen die Brücken. Auch bei Rheinböllen an der A61 wird an den Autobahnbrücken gebaut. Sie waren in einem sehr schlechten Zustand, erzählt uns ein Ingenieur. Das Geld für die Instandsetzung ist vielerorts wohl da, es fehlt aber an Planern, Ingenieuren und Baufirmen. mehr...