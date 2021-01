In dieser Wahlserie wollen wir wissen, wie sich die Parteien in ihren Wahlprogrammen zu wichtigen Themen für die Menschen im Land positionieren. Diesmal geht es um Gesundheit und die Krankenhausversorgung. Immer wieder regt sich bei Bürgerinnen und Bürgern Protest, wenn kleinere Krankenhäuser in ländlichen Regionen aus wirtschaftlichen Gründen schließen müssen - so wie in Rodalben in der Südwestpfalz. Die Corona-Krise verschärft die Situation der Krankenhäuser noch. Was sagen die Parteien dazu? Wir machen den Wahl-Themen-Check! mehr...