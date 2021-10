Wie schnell sind Rettungssanitäter und Notarzt da? Bei Einsätzen der Rettungssanitäter ist die Sache klar. Kommunal- und Landespolitik müssen den Rettungsdienst so organisieren, dass die Sanitäter in spätestens einer Viertelstunde vor Ort sind. Für Notärzte gibt es eine solche Frist nicht. Auch deshalb schlagen die Wellen hoch, wenn die Verteilung der Notarztwachen verändert werden soll, so wie jetzt in Rheinhessen. mehr...