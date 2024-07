Für viele war es eine Überraschung: Sahra Wagenknechts Partei BSW scheint eine relevante politische Kraft zu werden. Umfragen haben derzeit sieben bis acht Prozent in Deutschland und fünf Prozent in Rheinland-Pfalz ergeben – in Thüringen sogar um die 15 Prozent. Nach den Erfolgen bei der Europawahl entsteht gerade ein rheinland-pfälzischer Landverband. Welche langfristigen Chancen hat das BSW im Land?