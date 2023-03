per Mail teilen

Besonders viele ältere Menschen haben Angst vor möglichen negativen Folgen einer Vollnarkose. Das Risiko steige mit dem Alter und der Dauer des Eingriffs, so der Chefanästhesist der BG-Unfallklinik in Frankfurt, Thorsten Steinfeld. Die Regionalanästhesie größerer Körperzonen sei da sehr viel risikoärmer. Tatsächlich gehen inzwischen auch in Rheinland-Pfalz viele Kliniken diesen Weg.