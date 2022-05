per Mail teilen

Rund 70 Ärzte aus Rheinland-Pfalz haben sich bisher bereit erklärt, in der Ukraine oder in angrenzenden Staaten wie Polen Kranke und Kriegsverletzte zu behandeln. Ein in Russland geborener Kinderchirurg aus Trier und eine Ärztin für Allgemeinmedizin aus Bad Kreuznach wollen Hilfe leisten.