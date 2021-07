Ob im Westerwald, in der Pfalz oder in der Eifel: Abstürze von Kleinflugzeugen mit Toten und Verletzten machen Schlagzeilen. Doch die Abstürze bereiten Experten in der Fliegerszene Sorgen. Fluglehrer sagen, die Piloten bräuchten Weiterbildungen und mehr Flugerfahrung. Wie kann die Sicherheit am Himmel erhöht werden?