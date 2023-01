Ob Hofreiter, Habeck oder Baerbock: Grüne Spitzenpolitiker in Berlin fordern die Lieferung von Leopard-Panzern in die Ukraine. Dagegen tritt die SPD und Kanzler Olaf Scholz auf die Bremse. Sie fürchten beispielsweise, dass Deutschland zu tief in den Ukraine-Krieg hineingezogen werden könnte. Doch wie denkt die Basis der beiden Parteien in Rheinland-Pfalz?