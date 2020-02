Am Donnerstag treffen sich 230 Vertreter der katholischen Kirche erstmals in Frankfurt, um über den Synodalen Weg zu beraten. Themen wie Zölibat, Frauen in Weihe-Ämtern und die Mitbestimmung der Gläubigen sollen diskutiert werden. Doch was genau ist eigentlich der Synodale Weg? mehr...