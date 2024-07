Wie ungerecht ist die Rente?

EM im eigenen Land - sind wir bereit für das Fußballfest?

Am Freitag, den 14.6. beginnt die Fußball-EM im eigenen Land. Fünf Spiele werden in Baden-Württemberg, in Stuttgart ausgetragen. „Die ganze Stadt ein Stadion“: So wirbt die Landeshauptstadt für das Mega-Event und investiert rund 38 Millionen Euro. Ist das Turnier vor allem eine riesige Kommerzveranstaltung, für die Fußballfans tief in die Tasche greifen müssen? Oder gibt es eine Chance auf ein zweites „Sommermärchen“?