So hilft das THW im Hochwassergebiet

Europa wählt – was bringt uns die EU?

Die Europäische Union, für viele nur abstrakt und bürokratisch, ist ein riesiger Politikbetrieb. Trotzdem ist das Interesse an der Europawahl traditionell eher gering, und dass, obwohl Brüssel maßgeblich unseren Alltag in Baden-Württemberg beeinflusst. Sie wird von manchen als ineffizient wahrgenommen, und es wird diskutiert, ob sie zu groß geworden sei und wie man sie reformieren könnte. Die Frage bleibt: An welcher Stelle profitieren wir von der EU – wo macht sie uns das Leben schwer?

Zur Sache diskutiert:

Zu Gast bei Alexandra Gondorf sind Günther H. Oettinger, EU-Kommissar und Ministerpräsident a.D., Knut Krohn, Brüssel-Korrespondent von Süddeutscher Zeitung und Stuttgarter Zeitung, und die EU-Aktivistin Annette Rueß, von „Pulse of Europe“.