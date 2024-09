Urlaub in Baden-Württemberg boomt – Ist wachsender Tourismus Fluch oder Segen?

Der verregnete Sommer und die Mückenplage am Bodensee konnten den Boom des Urlaubs in Baden-Württemberg nicht bremsen. Noch nie zuvor haben so viele Menschen ihre Ferien zwischen Schwarzwald und Tauber verbracht wie im vergangenen Jahr.

Ob in der Natur oder beim Sightseeing in den Städten, der Tourismus ist in BW ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Doch der Touristenansturm hat auch seine Schattenseiten. Touristenmagnete wie das Bodenseeufer, der Hochschwarzwald oder Städte wie Konstanz und Heidelberg sind überlaufen. In der Gastronomie fehlen Fachkräfte, und die Kosten explodieren. Wie viele Touristen verträgt Baden-Württemberg wirklich? Gibt es Anzeichen von Overtourism? Wie reagieren Hotels und Gastronomen auf den Arbeitskräftemangel und die Kostenexplosion?

Zu Gast bei Florian Weber sind Wirtschafts- und Tourismusministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU), der Sternekoch Vincent Klink und Tourismusexperte Christian Buer von der Hochschule Heilbronn.