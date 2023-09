per Mail teilen

Tafel, Schulbücher und Lehrkräfte sind hier abgeschafft – in der Hardtschule in Durmersheim. Dafür gibt es Laptops und Lerninseln. Die Lehrkräfte heißen Lernbegleiter und für die persönliche Entwicklung gibt es Coachs, die den Schüler*innen durchs Leben helfen. So soll Schule wieder Spaß machen – ein Ausweg aus der Bildungsmisere?