Am 9. Juni ist Kommunalwahl – die Chance, über die Politik vor unserer Haustür zu entscheiden. So auch in Malsburg-Marzell im Landkreis Lörrach. Hier hat der Gemeinderat einiges zu tun: kaputte Straßen, marode Schulen, leere Kassen – eine typische Gemeinde mit typischen Problemen. Der Besuch vor Ort zeigt: Kommunalpolitik wird gelebt – aber hängt oft vom freiwilligen und mühsamen Engagement Einzelner ab.

Darüber hinaus liegen hier Bürgermeister und Rat miteinander im Klinsch. Auch deshalb tritt die Hälfte der Gemeinderäte nicht zur Wiederwahl an. Auf zehn Plätze im Rat kommen diesmal nur elf Kandidaten. Aber was kann ein Gemeinderat wirklich noch entscheiden?

Wo bestimmen am Ende doch eher Stuttgart und Berlin mit? Und was bedeutet es, nach Feierabend noch im Gemeinderat zu sitzen?