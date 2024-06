Polizei im Einsatz - Ist die EM sicher?

Messerstecherei beim Public Viewing mitten in Stuttgart – wie gefährlich ist die EM ? In Sicherheitskreisen warnt man schon länger vor Hooligans, islamistischem Terror oder anderen Gewalttätern. Bei der EM gelten auch angesichts des Ukraine- und des Gaza-Kriegs die Gefahren als deutlich größer als etwa bei der Fußball WM 2006, die ebenfalls in Deutschland stattfand. Die Sicherheitsbedingungen daher: schärfer als je zuvor. Wir ziehen eine Zwischenbilanz.

Außerdem steigt seit zwei Jahren die Zahl der Straftaten in Deutschland. Es gibt mehr Gewalttaten wie Raub und Körperverletzung, mehr Messerangriffe, mehr Sexualdelikte. Überdurchschnittlich stark hat die Gewaltbereitschaft bei Kindern und Jugendlichen zugenommen. Politiker fordern die Strafmündigkeit ab 14 Jahren zu überprüfen.

Wie sicher kann man sich auf unseren Straßen fühlen?