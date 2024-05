Gefährliche Gesetzeslücke – LSD aus dem Automaten

Cannabis wird teilweise legal, aber Drogen wie LSD sind eigentlich nach wie vor verboten. Trotzdem kann man eine LSD-Variante in bunten Tütchen an Automaten in Stuttgart kaufen. Der Grund: eine Gesetzeslücke. Wie kann das sein und wie gefährlich ist das?

und

Angst vor dem nächsten Riss – Wölfe schützen oder schießen?

Landwirte fürchten um ihre Tiere - Naturfreunde freuen sich über seine Rückkehr. Gesichtet wird der Wolf quer über Baden-Württemberg verteilt. Und wir stehen vermutlich erst am Anfang. Kritiker wollen deshalb, dass es einfacher wird, Wölfe zu schießen. Tierschützer pochen auf seinen Schutzstatus. Und auch in der Landesregierung herrscht offensichtlich keine Einigkeit im Umgang mit dem Wolf.