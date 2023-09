Die Klasse 6 an der Schickhardt-Gemeinschaftsschule in Stuttgart. Die Hälfte der Kinder hat einen Migrationshintergrund, es gibt Flüchtlingskinder aus der Ukraine, Kinder mit Hörproblemen, unkonzentrierte und zappelige Kinder. Für die Lehrerin eine Herausforderung – genauso wie das alte Schulhaus und überforderte Eltern. Ein Blick in den ganz alltäglichen Schulwahnsinn.