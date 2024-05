Einmal nach Chioggia in Italien und zurück nach Hause. Der Gastronom Francesco D´Affritto kauft dort wöchentlich Fisch für sein Lokal in Fellbach. So frisch bekommen Sie den nirgends, erklärt er, fangfrisch direkt vom Fischerboot in die Fischhalle. Sowohl die Fahrt als auch der Fischkauf sind nur durch die Europäische Union in diesem Maße möglich, sagt er. Keine Grenzkontrollen mehr, keine Wechselkurse und Geldwechseln, Zölle und Roaminggebühren. Alles werde durch die europäische Union einfacher. Oder?