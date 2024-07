Bürokratie-Wahnsinn in Deutschland: Wie Unternehmen und Vereine unter der Bürokratie leiden

Vertrauensverlust – haben die etablierten Parteien ausgedient?

Heizungsgesetz, Waffenlieferungen, Flüchtlingskrise, Wohnungsmangel, Bürokratie – das Vertrauen in die Regierung schwindet. Viele Menschen in Deutschland glauben nicht mehr, dass die aktuellen politischen Führungen die drängenden Probleme effektiv lösen können. Dies spiegelt sich auch in den Ergebnissen der Europawahl wider, bei der Regierungsparteien wie die Grünen deutlich abgestraft wurden. Gleichzeitig haben extreme Parteien an den politischen Rändern an Zulauf gewonnen. Viele Bürger haben das Gefühl, dass die Politik ihre Sorgen nicht mehr ernst nimmt. Die Regierung verliert zunehmend an Rückhalt in der Bevölkerung. Haben die etablierten Parteien ausgedient?

Über die Polarisierung der Gesellschaft und die Politikmüdigkeit der Menschen diskutiert Florian Weber mit dem grünen Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir, dem Gesamtmetall-Präsidenten Stefan Wolf und dem SPD-Fraktions- und Landesvorsitzenden Andreas Stoch.