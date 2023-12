Natalie Meyer berichtet als Reporterin für "Zur Sache! Baden-Württemberg". Ihre Schwerpunkte liegen dabei auf gesellschaftspolitische Themen wie etwa soziale Gerechtigkeit, Gefahren für die Demokratie oder Frauenrechten.

Vor und neben dem SWR ...

Natalie Meyer absolvierte zwei Volontariate - ab 2021 beim SWR und 2016 beim Gitarrenfachmagazin "Guitar" in München. Sie absolvierte zudem den Masterstudiengang Europastudien mit Schwerpunkt Politik in Augsburg. Weitere berufliche Stationen waren u.a. der Tschechische Rundfunk in Prag, das SWR Studio Trier und die Politikredaktion bei tz/Münchner Merkur. Privat spielt sie in einer Rockband und ist ehrenamtlich für die Lebenshilfe Stuttgart tätig.