Sebastian Schley ist seit 2016 Reporter bei "Zur Sache! Baden-Württemberg" und für die Sendung sowohl vor als auch hinter der Kamera im Einsatz. Sein Spektrum reicht von der klassischen Reportage zum Miterleben über den szenisch gestalteten Hintergrundbericht bis zur politischen Satire. Dabei ist ihm neben der journalistischen Präzision immer auch eine kreative und unterhaltsame Präsentation wichtig. Denn auch schwere Themen können leicht erzählt werden und selbst komplexe Politik darf beim Zuschauen Spaß machen.

Vor dem SWR ...

... hat er als "Piefke" in Wien gelebt, gearbeitet und vor allem Theater-, Film- und Medienwissenschaft studiert. Neben dem Studium stand er als Schauspieler auf der Bühne und komponierte Musik für Theaterstücke und Kurzfilme. In seiner Diplomarbeit befasste er sich mit der Zukunft des Fernsehens im Social-Media-Zeitalter und sollte erst Jahre später - während des Volontariats beim SWR - ahnen, welche Rolle diese Entwicklung in seinem weiteren Berufsleben noch spielen würde.