Andy Borg möchte seinen Zuschauerinnen und Zuschauern in dieser schwierigen Zeit beistehen und zeigen, dass sie NICHT alleine sind. In der Live-Sondersendung "Wir halten zusammen" am Samstag, 28.3. ab 20.15 Uhr im SWR Fernsehen erfüllt er Ihre Musikwünsche, übermittelt Ihre Grußbotschaften an liebe Menschen, die Sie gerade nicht persönlich in die Arme schließen können und spricht live mit Ihnen am Telefon.

Schreiben Sie uns hier Ihre Musikwünsche und Grüße für alle, die vielleicht einsam sind oder für alle, die unser Leben aktuell ein bisschen besser machen: für die „Helden des Alltags“.

Ihre Wünsche werden live in der Sendung am 28.3. ab 20.15 Uhr unmittelbar von den betreffenden Künstlern erfüllt – und zwar übers Internet aus ihren heimischen Wohnzimmern - live gesungen. Gastgeber, Sänger und Moderator Andy Borg © SWR/Kimmig/Kerstin Joensson SWR Kerstin Joensson So können Sie dabei sein! Einfach Mailformular ausfüllen und wenn Sie möchten, eine kurze Video-Botschaft oder ein Foto dazu hochladen.

Oder rufen Sie uns an! Per Telefon erreichen Sie uns (ab 25.3., 12 Uhr) unter: 01375-35 35 35 ( * Tarifhinweis: 14 Ct./Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil abweichend) (Wir bitten um Verständnis, dass wir in der Sendung nicht auf alle Wünsche und Fragen eingehen können.)