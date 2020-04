Durchblicker: Ameisenvolkszählung im Harz

In Norddeutschlands höchstem Mittelgebirge, dem Harz, fühlen sich Waldameisen scheinbar besonders wohl: An sonnigen Berghängen steht ein Ameisenhaufen neben dem anderen. Einige sind bis zu 3 Meter hoch und beherbergen mehr als eine Million der kleinen Insekten. Sie sind sehr nützlich, weil sie Schädlinge fressen. Aber wie viele Ameisenhügel und damit auch Ameisenvölker gibt es im Harz? Welche Arten leben in dem Mittelgebirge? Das will der Biologe Andreas Marten vom Nationalpark Harz herausfinden. Er zählt die Hügel und nimmt die in ihnen lebenden Waldameisen genau unter die Lupe. Es ist eine der größten Ameisenvolkszählungen in Deutschland. Reporterin Carmen Woisczyk hat den Wissenschaftler bei der Suche nach den noch unbekannten Völkern begleitet. [...]